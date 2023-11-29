السفير بسام راضى يكشف الاستعدادات للانتخابات الرئاسية بإيطاليا والتواصل مع الجالية المصرية

كشف سفير مصر بإيطاليا، بسام راضي، آخر الاستعدادات لأداء الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن هناك تواصل دائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لتنسيق أمور الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه التقى وزيرة الهجرة، سها الجندي، وتم عقد لقاءات مع رموز الجالية المصرية في إيطاليا؛ للوقوف على كافة الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي.

وأكد أن السفارة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن مقر السفارة المصرية في إيطاليا هو اللجنة الانتخابية الأساسية للمواطنين، منوها أنه في روما سيكون هناك قسم قنصلي معني بشئون الانتخابات والتواصل مع المواطنين.

اشتراطات نجاح العملية الانتخابية

وأوضح بسام راضي أن الرقم القومي أو جواز السفر يجب أن يكون ساريا لإتمام عملية الانتخاب، ووزارة الخارجية عملت على تطوير أجهزة الحاسب الآلي التي تساعد السفارات والقنصليات في العملية الانتخابية.