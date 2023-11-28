محمود فوزى يدعو المصريين بالخارج للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

دعا المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي، المصريين في الخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال خلال مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي: "مرشحنا الرئاسي لم يدخر جهدا في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم".

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الانتخابات الرئاسية لها أهمية خاصة في ضوء التحديات الإقليمية.

ولفت إلى أن مصر شهدت إقامة 15 ألف مشروع خلال الـ 9 سنوات الماضية، موضحا أن أولويات البرنامج الانتخابي للمرشح عبدالفتاح السيسي، هو مواجهة التضخم وجذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة في المحور الاقتصادي.

ونوه إلى أن الحملة عقدت 40 لقاء مع المصريين بالخارج في 60 دولة عبر الفيديوكونفرانس، كما عقدت 110 لقاءات والتقت 2750 زائرا .