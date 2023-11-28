الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمود فوزى يدعو المصريين بالخارج للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

دعا المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي، المصريين في الخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال خلال مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي: "مرشحنا الرئاسي لم يدخر جهدا في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم".

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الانتخابات الرئاسية لها أهمية خاصة في ضوء التحديات الإقليمية.

ولفت إلى أن مصر شهدت إقامة 15 ألف مشروع خلال الـ 9 سنوات الماضية، موضحا أن أولويات البرنامج الانتخابي للمرشح عبدالفتاح السيسي، هو مواجهة التضخم وجذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة في المحور الاقتصادي.

ونوه إلى أن الحملة عقدت 40 لقاء مع المصريين بالخارج في 60 دولة عبر الفيديوكونفرانس، كما عقدت 110 لقاءات والتقت 2750 زائرا .

السيسي الحملة الإنتخابية ملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيس 40 لقاء مع المصريين بالخارج في 60 دولة محمود فوزي

مواد متعلقة

حملة المرشح السيسى: عقدنا 110 لقاءات مع خبراء والتقينا 2750 زائرًا

تحرك الوفد الأمنى المصرى من معبر رفح إلى غزة لاستلام المحتجزين

مندوب فلسطين فى الأمم المتحدة: هذه الفترة هى الأكثر فتكًا بالضفة الغربية

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: 15 ألفًا استشهدوا فى غزة و30 ألفًا آخرين يتألمون دون رعاية طبية

أسيرة فلسطينية تروى ما تعرضت له داخل سجون الاحتلال

شئون الأسرى الفلسطينية: نعوّل على القيادة المصرية لوقف الحرب فى غزة

ضياء رشوان: مد الهدنة يعتمد على عدد المحتجزين لدى حماس

كيف تغلبت مصر على العقبات التى واجهت تنفيذ الهدنة بين إسرائيل والمقاومة؟

الأكثر قراءة

عاجل| مسابقة 30 ألف معلم: 6 فئات محرومة من التقديم وأسهل طريقة للتقديم دون وسيط

تحرك الوفد الأمنى المصرى من معبر رفح إلى غزة لاستلام المحتجزين

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

طرد وإضاعة الوقت.. مارسيل كولر يتحدث عن تعادل الأهلى أمام سموحة

نقيب الصحفيين: ما حدث مع قصواء الخلالى اعتداء صارخ على الحقوق والحريات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس