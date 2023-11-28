محمود فوزى: السيسى يعمل بسعى لتوفير حياة كريمة للمصريين وتنشيط الحياة الحزبية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي، إن الأرضية المشتركة التي تنطلق منها الرؤية الانتخابية للمرشح السيسي، أن الإنسان أولًا، ومرشحنا يعمل بسعي لا يكل لتوفير حياة كريمة لكل المصريين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية، أن فلسفة الرؤية الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي ترتكز على استكمال المشروع التنموي الذي خرج من رحم 30 يونيو، واعتمد على 2030.

ولفت فوزي إلى أنه خلال التسع سنوات الماضية أقيم في البلاد 15 ألف مشروع لم تكن ضمن برنامج انتخابي، وإنما استلزمهم تحقيق الأهداف.

وبالنسبة للمحور السياسي، أشار إلى أن من أهدافه زيادة التعددية وتنشيط الحياة الحزبية وتبني نظام انتخابي يوسع التمكين النيابي، والمزيد من دعم اللامركزية وتعزيز حقوق الإنسان.