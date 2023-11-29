"قلبى مع أبنائى".. السيدة انتصار السيسى تزور مستشفى العاصمة الإدارية للاطمئنان على أطفال فلسطين (صور)

زارت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الأطفال الفلسطينيين المصابين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت قرينة رئيس الجمهورية في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين الذين قمت بزيارتهم اليوم، في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على رعايتهم والخدمة الطبية المقدمة إليهم”.

وأضافت: “أود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري واعتزازي بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، على ما رأيته من اهتمام ورعاية، وهو ما يؤكد الدور المصري العظيم في دعم ومساندة الأشقاء، بجميع السبل، في ظل هذه المحنة الصعبة”.