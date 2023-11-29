الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"قلبى مع أبنائى".. السيدة انتصار السيسى تزور مستشفى العاصمة الإدارية للاطمئنان على أطفال فلسطين (صور)

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي تزور مستشفى العاصمة الإدارية

زارت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الأطفال الفلسطينيين المصابين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

May be an image of 6 people and hospital

وقالت قرينة رئيس الجمهورية في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين الذين قمت بزيارتهم اليوم، في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على رعايتهم والخدمة الطبية المقدمة إليهم”.

May be an image of 3 people, hospital and newsroom

وأضافت: “أود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري واعتزازي بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، على ما رأيته من اهتمام ورعاية، وهو ما يؤكد الدور المصري العظيم في دعم ومساندة الأشقاء، بجميع السبل، في ظل هذه المحنة الصعبة”.

May be an image of 6 people and hospital
May be an image of 4 people and hospital
May be an image of 4 people and hospital
May be an image of 10 people
May be an image of 3 people and hospital

 

السيدة انتصار السيسي مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة قرينة رئيس الجمهورية أطفال فلسطين

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

حكم نهائي لصالح "سنتامين" في قضية ترخيص منجم السكري للذهب

ضغوط دولية وجهود إغاثية.. كيف نجحت مصر فى إنقاذ الأوضاع بغزة؟

«الدستور» تحقق فى مصير أعمال رائد القصة القصيرة محمد حافظ رجب (مستندات)

وقف دائم لإطلاق النار.. دلائل زيارة رئيس المخابرات المصرية لقطر

30 دقيقة: تعادل سلبى بين الزمالك ومودرن فيوتشر فى دورى نايل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس