مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يشارك في COP 28

يشارك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في الإمارات ومن المقرر أن يسلط "الأونكتاد" بقيادة ريبيكا جرينسبان، الأمين العام، الضوء على الروابط الحاسمة بين تغير المناخ وديناميكيات التجارة والتمويل العالمية، مع التركيز بشدة على التفاوتات الاقتصادية العميقة المرتبطة بالمناخ بين البلدان المتقدمة والنامية.

ومن المقرر أن يدعم الأونكتاد، التجارة الخضراء والاستراتيجيات الصناعية التي لا تسرع التحول العالمي نحو الطاقة المنخفضة الكربون فحسب، بل تضمن أيضًا أن يكون التحول عادلًا ومنصفًا للفئات الأكثر ضعفًا، وسيعمل الأونكتاد مع جميع الشركاء للاستفادة من قوة التجارة والتمويل في مكافحة تغير المناخ.

ودعا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ممثلي وسائل الإعلام للانضمام إلى الأونكتاد في جناح دار التجارة في الفترة من 1 إلى 12 ديسمبر ومتابعة أحداث يوم التجارة في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في المنطقة الزرقاء.

النقاط الرئيسية ليوم التجارة في 4 ديسمبر:

-الآثار الاقتصادية: اكتساب نظرة ثاقبة للفوارق الاقتصادية العميقة بين الدول المتقدمة والنامية ودور التجارة في معالجة هذه التحديات.

-استراتيجيات التجارة الخضراء: استراتيجيات تجارية وصناعية مستدامة نحو طاقة منخفضة الكربون.

-الانتقال العادل: ضمان انتقال عادل ومنصف، مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات الضعيفة.

جدير بالذكر أن "الأونكتاد" هو مؤسسة الأمم المتحدة الرائدة التي تتعامل مع التجارة والتنمية. وهي هيئة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1964.

الأونكتاد جزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة ويضم في عضويته 195 دولة، وهو من أكبر الدول في منظومة الأمم المتحدة. ويدعم الأونكتاد البلدان النامية في الحصول على فوائد الاقتصاد المعولم بشكل أكثر عدالة وفعالية.

وتقدم التحليل الاقتصادي والتجاري، وتسهل بناء التوافق وتقديم المساعدة الفنية لمساعدة البلدان النامية على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.