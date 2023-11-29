عبدالمنعم السيد: كل الأزمات الاقتصادية كانت متتالية ما أثر على الاقتصاد العالمى

قال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتلتهما الحرب في غزة، كل هذه عوامل أثرت على الاقتصاد العالمي وتسببت في زيادة الأسعار والتضخم العالمي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التأثيرات على العالم كله وليست على مصر فقط، خاصة أن كل أزمة عندما تأتي مع أخرى لاحقة لها يكون الاقتصاد غير قوي، وبالتالي أثرت على كل المعطيات وأثرت على الأسعار والتضخم وسحب الأموال الساخنة في البورصة المصرية.

وتابع، أن الدولة بدأت تفكر في منح المستثمرين مزايا، بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعة، وأن تكون هناك اعفاءات ضريبية تفيد المستثمرين ومنح أراضٍ لهم بشكل ميسر، وهذا ما تسعى إليه الدولة.

امتناع العديد من الدول عن تصدير منتجاتها

وأكد أن الأزمة لم تعد في نقص الاستثمار وارتفاع سعر البضائع والمنتجات، ولكن أصبحت في قلة المنتجات ونجد 25 دولة امتنعت عن تصدير منتجاتها الزراعية مثل الهند امتنعت عن تصدير القمح، وإندونيسيا امتنعت عن تصدير زيت الطعام، والبرازيل امتنعت عن تصدير الدواجن.