الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التضامن الاجتماعي: الدولة تبذل الجهود للتخفيف عن أعباء المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية

الدكتورة ميرفت صابرين
الدكتورة ميرفت صابرين

قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة  التضامن الاجتماعي، إن الدولة تحاول وتبذل الجهود  للتخفيف عن أعباء المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث اهتمت بالحماية الاجتماعية منذ عام 2015، مشيرة إلى أنها بدأت بوضع أسس شبكات الأمان الاجتماعي بإطلاق برنامج تكافل وكرامة.

 

وأوضحت، خلال حوار لها عبر فضائية "dmc"، أن برنامج تكافل وكرامة يعد دعما نقديا مشروطا، أى أن الدولة اشترطت بعض الشروط لتقديم المساعدة، أهمها المشروطية الصحية والوحدت الصحية والتعليم وتنظيم الأسرة وأن يكون لدى أسرة تكافل وكرامة ثلاثة أبناء.

جهود الدولة في ملف الرعاية الاجتماعية وصرف الدعم النقدي للأسر المستفيدة

وأضافت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك دعم مادى غير مشروط  وهو الضمان الاجتماعي حيث توسعنا فى شبكات الأمانة وبرنامج الدعم النقدي والوصول من 3.6 إلى 5.2 مليون أسرة، أى أكثر من 22 مليون مستخدم، وذلك انعكس في زيادة المتخصصات ووصلت إلى 36 مليار جنيه ميزانية الدعم المادي. 

 

التضامن الاجتماعي الاقتصادية العالمية لحماية الاجتماعية الأمان الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة المشروطية الصحية

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