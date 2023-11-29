باحث: مصر تواصل جهودها المكثفة لتمديد الهدنة فى غزة

قال الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية محمد عبدالرازق، إن مصر بذلت جهودًا حثيثة من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة وتمديدها ليومين وتواصل مصر جهودها لتمديد الهدنة أكثر.

وأضاف عبدالرازق، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أن مصر عقدت العديد من الاجتماعات وأجرت اتصالات من أجل تمديد الهدنة، على الرغم من وجود بعض المعوقات التي شابت عملية تسليم المحتجزين والأسرى تحديدًا في اليوم الثاني من الهدنة.

وأكد أن الجهود المصرية أسهمت بشكل فعّال في سريان الهدنة دون وجود مشكلات أو خرق للهدنة، متابعًا: "رأينا تسليم المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في موعد محدد، وكذلك فيما يتعلق بإطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا للجداول التي وضعت في هذا الشأن".

محمد عبدالرازق: أمريكا حريصة على تمديد الهدنة وتضغط على إسرائيل من أجل الموافقة

كما أشار إلى أن تمديد الهدنة الإنسانية الحالية في قطاع غزة في صالح العديد من الأطراف وعلى رأس هذه الأطراف الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تريد اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحماس.

وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على تمديد هذه الهدنة وتضغط على إسرائيل من أجل الموافقة على هذا التمديد، مشيرًا إلى أن من مصلحة إسرائيل أيضًا تمديد الهدنة الإنسانية خاصة بعد إطلاق سراح عدد كبير من الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة.