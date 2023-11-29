الشهابي يتابع تجهيزات السوق الحضاري الجديد بالجيزة (صور)

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم الأعمال والتجهيزات النهائية لمشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط في أطار تنفيذ رؤية الدولة للقضاء علي الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق حضارية.

أوضح نائب المحافظ أن المشروع يضم إنشاء سوق حضاري متكامل للقضاء علي أزمة الباعة الجائلين وتوفير بديل حضاري لهم مراعاة لظروفهم الأجتماعية.

بدء تشغيل السوق الحضاري خلال الفترة المقبلة

أكد نائب محافظ الجيزة على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال والتجهيزات النهائية للمشروع لبدء تشغيل السوق خلال الفترة القادمة.

كما تفقد النائب أعمال الخطة الأستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمدينة العياط، حيث تفقد النائب أعمال وضع طبقة الأسفلت بشارعي سعد زغلول والصفتي بمدينة العياط.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على رفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة .

واختتم النائب جولته الميدانية بتفقد الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي بشارع الجمهورية بمدينة العياط.

ووجه نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال حتي تتمكن شركة مياه الجيزة من البدء في تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي.

رافق نائب المحافظ محمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط ومسؤولي مديرية الإسكان والمرافق ومديرية الطرق وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.