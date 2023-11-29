الملكة رانيا تزور المرضى القادمين من غزة لتلقى العلاج فى مركز الحسين للسرطان

زارت الملكة رانيا العبدالله اليوم المرضى القادمين من غزة لتلقّي العلاج في مركز الحسين للسرطان. وهم أوّل دفعة من واحد وأربعين مريضًا في السرطان سيستقبلهم المركز الذي يواصل بذل الجهود لإحضار أعداد أكبر ممن يكافحون السرطان في غزة.

واطمأنت الملكة رانيا بحضور الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، ومدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، على صحة المرضى الأطفال من غزة واستفسرت عن وضع وسلامة أهلهم، واستمعت من الكادر الطبي عن حالاتهم الصحية والنفسية، وعما يقدم لهم من عناية وعلاج.

من جانبها، شكرت الأميرة غيداء طلال الملكة على جهودها الإنسانية، وتوجيهاتها من أجل نقل مرضى السرطان من غزة في ظل الظروف المأساوية التي يعانون منها.