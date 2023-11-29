تجديد حبس سائق 15 يومًا لدهسه شابًا بسيارته في القاهرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، الأربعاء، حبس سائق متورط في دهس شاب بسيارته بمنطقة الموسكي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقال المتهم إنه خاف من الأهالي الذين تجمعوا على الشاب محاولين إسعافه، أن يتعدوا عليه ويضربوه، إضافة إلى خشيته من المساءلة القانونية فقرر الهرب، وقدم تراخيص سيارته وتبين أنها سارية.

تبين حدوث مصادمة ومصاب بكسور متفرقة بالجسم، أثناء عبوره الطريق حيث أنه حال سير سيارة ميكروباص قيادة سائق وفر هاربًا وتبين تصادم بأحد الأشخاص مصاب بكسور متفرقة بالجسم وتم نقله لإحدى المستشفيات، حال عبوره الطريق بمحل البلاغ، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد السيارة الميكروباص والعرض على النيابة للتحقيق.