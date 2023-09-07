بأسلوب المغافلة.. حبس نشال هواتف المواطنين فى الموسكى

أمرت نيابة الموسكى الجزئية، بـ حبس عامل رخام 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة الهواتف المحمولة بـأسلوب المغافلة وكلفت بالتحرى حول نشاطه الإجرامي.

عامل رخام سرق هواتف المواطنين بالموسكى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل رخام وبحوزته هاتفان محمول "مجهولا المصدر" حال عرضهما للبيع بثمن بخس، لا يتناسب مع قيمتهما الحقيقية، بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الموسكي، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم حال عرض سماعات أذن للبيع بثمن بخس

كما تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية حال عرض سماعات أذن للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته 4 سماعات أذن.

وبمواجهته اعترف بسرقة السماعات المضبوطة من داخل فرع إحدى شركات بيع الأجهزة الإلكترونية كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بأسلوب المغافلة، وأقر بأنه وراء ارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده إعادة المسروقات.

حبس المتهمين بسرقة أجهزة رادار أعلى دائري الأوتوستراد

في السياق، أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس متهمين بسرقة أجهزة رادار مثبتة أعلى الطريق الدائري بالأوتوستراد 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحجز أخرى على ذمة التحريات لشرائها المسروقات وعلمها بسرقتها.

بداية الحادث

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شخصين لسرقتهما مجموعة من الأسلاك الكهربائية، 2 ترانس صغير خاصين بـ2 جهاز رادار مُثبتين أعلى طريق الأوتوستراد بالطريق الدائري في دائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بالتصرف في المسروقات ببيعها لعميلتهما سيئة النية مالكة مخزن خردة مقيمة بذات الدائرة، وتم ضبطها والمسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.