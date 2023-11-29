عاجل.. ضغوط دولية وجهود إغاثية.. كيف نجحت مصر في إنقاذ الأوضاع بـ غزة؟

بذلت مصر جهود واسعة لدعوة المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الدولية عبر مطار العريش ومعبر رفح، بهدف تقديم الإغاثة الفورية للمدنيين الفلسطينيين المتضريين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

دعوة المجتمع الدولي لتقديم المساعدات

في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، دعت مصر جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفا عنه واستجابة لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تم تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

وأضاف البيان، أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة.

جهود توصيل المساعدات لقطاع غزة

واصلت مصر جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، عبر تسهيل دخول 9621 طنًا، وحجم المياه 7047 طنًا، فضلًا عن 82 قطعة من الخيام والمشمعات، بالإضافة إلى 1992 طنًا من المواد الإغاثية الأخرى.

كما ارتفع عدد رحلات الجسر الجوي لتقديم المساعدات لغزة إلى 136 طائرة وتسليم الجانب الفلسطيني 2026 طن مستلزمات طبية، وتسليم الجانب الفلسطيني 3624 طن مواد غذائية و23 طن وقود و3971 طن مياه ومواد إغاثة أخرى بلغت 993 طنا.

وتم تسليم الجانب الفلسطيني 74 قطعة من الخيام والمشمعات و12 سيارة إسعاف و1166 شاحنة، وارتفاع أعداد ما تم استقبالهم من مصابين إلى 182 مصابا، و5026 من حاملي الجنسيات المزدوجة.

تسهيل دخول المستشفى الميداني الإماراتي

كما سهلت مصر دخول مستشفى الميداني الإماراتي من خلال معبر رفح، حيث دخلت من المعبر شاحنات محملة بمعدات المستشفى الميداني الإماراتي، السبت الماضي، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع مصر، تمهيدًا لإنشائه في مدينة رفح جنوب القطاع، للمساعدة في إنقاذ الوضع الصحي المنهار في غزة.

وقال مسؤول الإعلام في معبر رفح البري وائل أبو محسن لشبكة "إرم نيوز" إن "11 شاحنة محملة بمعدات المستشفى ومستلزمات طبية دخلت عبر معبر رفح، قبل إنشائه في مدينة رفح".

المجتمع الدولي يشكر مصر

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الشكر للسلطات المصرية على دورها الريادي في تمكين إيصال المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة.

ونشرت وزارة الداخلية الأمريكية، تغريدة على موقع إكس، الجمعة الماضية: "تحدّث وزير الخارجية أنتوني بلينكن هاتفيًا مع نظيره المصري سامح شكري حيث بحث الوزيران الوضع في غزة، وأكّدا على ضرورة حماية المدنيين، مع رفضهما للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة."

كما أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، أنها بحثت مع وزير الخارجية سامح شكري، تعزيز التنسيق المشترك، وقدمت له الشكر على جهود مصر من أجل إيصال المساعدات لغزة.

وكتبت "كولونا" على إكس: تم بالفعل تسليم أكثر من 100 طن من الشحنات الإنسانية، ونحن نواصل جهودنا يجب أن تكون هناك هدنة فورية وزيادة المساعدات، والعمل دون تأخير بعد ذلك".