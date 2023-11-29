"الأغذية العالمي": معبر رفح يعمل بكامل قدرته ولا بد من فتح معابر أخرى

قالت الدكتورة عبير عطيفة، المتحدثة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي، إن دخول المساعدات يجب أن يكون بصورة مستمرة وهناك خطر حقيقي من نقص المواد الغذائية في القطاع، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

توفير المساعدات الغذائية

وبحسب عاجل "القاهرة الإخبارية"، فإن المتحدثة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي، أوضحت أن معبر رفح يعمل بكامل قدرته الاستيعابية ولابد من فتح معابر أخرى لإدخال المساعدات، موضحة أن الكارثة في قطاع غزة كبيرة وعلى المجتمع الدولي أن يبدي جهودا لتوفير المساعدات الغذائية.