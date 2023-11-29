الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الغربية" تبحث مع مديري العموم تسكين المعلمين الجدد والجاهزية للانتخابات

تعليم الغربية
تعليم الغربية

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا عبر شبكة WEBEX بمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر، بحضور مدير عام الشئون التنفيذية، مدير عام التعليم العام، مدير عام التعليم الفني، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والشئون القانونية بالمديرية، والمكتب الفني لوكيل الوزارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية.

وناقش الاجتماع سرعة الانتهاء من تسكين المعلمين المساعدين الذين اجتازوا مسابقة 30 ألف معلم "الدفعة الأولى"، والبدء في اعتماد العقود غدًا، لمن أنهى تسليم مسوغات التعاقد فورا.

مراجعة جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية
كما وجه وكيل الوزارة، بضرورة التأكيد على جاهزية المدارس للمشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم، وإجراء الانتخابات الرئاسية، والانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لحجرات الاقتراع، وتجهيز المقار بالتجهيزات اللائقة، وتوفير مولد كهرباء احتياطي بكل مقر، وكرسي متحرك لكبار السن وذوي الهمم، وتوفير طفايات الحريق بمقار الاقتراع.

وفي نهاية الاجتماع، وجه وكيل الوزارة، مديري عموم المديرية والإدارات بمتابعة المدارس التي يتولى قيادتها، مديري المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"، وتقديم الدعم لهم، وتذليل أي صعاب تواجههم في العمل.

وفي سايق متصل، هنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الدكتورة إيناس خضر، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، على الفوز المتميز لطلاب التربية الخاصة المشاركين في مسابقة أوائل الطلبة على المستوى الإقليمي للمحافظات الستة “الغربية، دمياط، الشرقية، كفر الشيخ، المنوفية، الدقهلية”، والتي أقيمت بمحافظة الدقهلية، وفازت فيها مدارس التربية السمعية والدمج بالمركز الثاني الجمهورية، ومدارس التربية الفكرية والدمج بالمركز الثاني على المستوى الجمهوري، ومدارس التربية البصرية والدمج بالمركز الثالث الجمهوري. 

وقدم وكيل الوزارة التهنئة، لمدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وفريق العمل بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس المشاركة في المسابقة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم.

تعليم الغربية
تعليم الغربية
تعليم الغربية
تعليم الغربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه مدير عام التعليم العام مدير عام التعليم الفني مدير إدارة التخطيط والمتابعة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى • سرعة توقيع التعاقدات مع معلمي مسابقة 30 ألف معلم • مراجعة جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية جاهزية المدارس للمشاركة في الاستحقاق الدستوري كافة التجهيزات اللازمة لحجرات الاقتراع

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