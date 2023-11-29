الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة مسائية لوكيل وزارة التعليم بالغربية في مدارس شرق طنطا

تعليم الغربية
تعليم الغربية

أجرى المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة متابعة مسائية شملت عددًا من مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، هي مدارس محمد فريد الإعدادية بنين، والشهيد محمد كامل نور الإعدادية بنات، والمنشاوي الإعدادية بنات، وذلك للاطمئنان إلى حسن سير العملية التعليمية، وسير اختبارات شهر نوفمبر بصورة جيدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،طارق رحمي، محافظ الغربية.

وخلال الجولة المسائية، قام وكيل الوزارة بتفقد سير العملية التعليمية داخل المدارس الثلاث، وتابع إجراء الاختبارات الشهرية لشهر نوفمبر داخل الفصول، والتي تتم أثناء سير اليوم الدراسي، وفقًا للتعليمات الواردة في هذا الشأن.

وخلال المتابعة أيضًا، أكد وكيل الوزارة جاهزية المدارس لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، والانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لحجرات الاقتراع، عقب الانتهاء من اختبارات شهر نوفمبر، وتجهيز المقار تجهيزًا لائقًا، والانتهاء من الصيانة اللازمة للكهرباء ودورات المياه، والاستعانة بمعلمي التربية الفنية والاقتصاد المنزلي ورياض الأطفال في تجهيز المقار، وتوفير مولد كهرباء احتياطي، وكرسي متحرك لكبار السن وذوي الهمم، وتوفير طفايات حريق صالحة للاستخدام بالمقار.

 بدء التعاقدات مع الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم مساعد

وفي نهاية الجولة التي قام بها وكيل الوزارة، وجه الشكر والتقدير لمديري مدرستي الشهيد محمد كامل نور الإعدادية بنات، والمنشاوي الإعدادية بنات، والتي يتولى إدارتهما خريجات المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"، وهما رباب أحمد هلالي، مدير مدرسة الشهيد محمد كامل نور ع بنات، وزينب فاروق جبر، مدير مدرسة المنشاوي الإعدادية بنات، حيث وجه مديرتا المدرستين إلى تحليل الوضع الراهن " SWOT Analysis" داخل المدرستين لعمل خطة علاجية، وتقديم أوجه الدعم اللازم.

وعلى صعيد منفصل، أعلنت المديرية أن تعليم الغربية قد بدء اليوم إجراءات التعاقدات مع المعلمين المساعدين الذين اجتازوا مسابقة 30 ألف معلم مساعد، من الدفعة الأولى، والذين استوفوا جميع مسوغات التعاقد. 

وأكد وكيل الوزارة، أن جميع الإدارات التعليمية العشر، قد بدأت اليوم إجراءات التعاقد مع المعلمين المساعدين الذي اجتازوا المسابقة، واستوفوا مسوغات التعاقد، وتوفير لجان لاستلام أوراق التعاقد ومسوغاتهم للتيسير عليهم.

جولة مسائية لوكيل الوزارة بمدارس شرق طنطا التعليمية جاهزية المدارس لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه حسن سير العملية التعليمية اختبارات شهر نوفمبر كافة التجهيزات اللازمة لحجرات الاقتراع وتوفير مولد كهرباء احتياطي

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