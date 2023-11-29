كلية الآداب بجامعة عين شمس تنظم ورشة عمل متخصصة في الجيوماتكس

نظمت وحدة متابعة الخريجين بكلية الآداب بجامعة عين شمس ورشة عمل مجانية بعنوان الجيوماتكس وسوق العمل. والتي قدمها د. محمد الراعي محمد المدرس بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور حنان كامل عميدة كلية الآداب، تحت إشراف الدكتور حنان محمد سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وقد هدفت الورشة إلى تقديم أطر نظرية وتطبيقية لتقنيات الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية مما أدى لتعريف الطلاب التطبيقات الحياتية لهذه التقنيات والتشديد على أهميتها.

كما تطرقت الورشة إلى الفرص الوظيفية للمشتغلين بالجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية ومسمياتها الوظيفية ومكانتهما في سوق العمل.

واخيرا تطرقت الورشة إلى بعض النماذج العملية للتطبيقات البرمجة الجغرافية.

وفي مداخلتها أكدت أ.د حنان سالم على أهمية ورشة العمل وسعادتها بكافة الحضور والتي تناسبت مع أهمية الموضوع وكفاءة وتميز المحاضر. مشيرة إلى ضرورة استفادة الطلاب مما تقدمه الكلية من ورش ومؤتمرات تقدمها كوادر أكاديمية متميزة.

وأشارت أ.د ايمان طه إلى أهمية تقنيات الجيوماتكس في مجالات التنمية الحضرية المستدامة. كما أكدت حرص وحدة متابعة الخريجين على تنمية قدرات الطلاب وتوجيه بوصلة أنشطتهم إلى الاتجاهات الأكثر رواجا في سوق العمل.

بينما أعرب الطلاب عن سعادتهم بتأثير ورشة العمل على اتجاهات التعليمية والبحثية، وأشارو إلى تطلعهم لإقامة المزيد من الورش التي تقدم قيمة حقيقية تؤثر في مسيرتهم الحياتية.



وتهدف الجامعة بشكل عام وكلية الآداب على وجه الخصوص من خلال تنظيم هذه الورشة إلى تمكين الطلاب وتجهيزهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لسوق العمل في مجال الجيوماتكس. ويعد هذا النشاط أحد العناصر المهمة في تنمية قدرات الطلاب وتحقيق الاستفادة القصوى من فترة تعليمهم الجامعي.

وبانتهاء الورشة، تم منح المشاركين شهادات معتمدة لحرصهم على حضور الورشة وتطويرهم لمهاراتهم في مجال الجيوماتكس.