عمال التجارة تنظم مؤتمرًا جماهيريًا عماليًا لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى

نظمت النقابة العامة للعاملين بالتجارة برئاسة محمد عبد ربه، رئيس النقابة العامة، الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر، مؤتمرا جماهيريا عماليا يشارك فيه آلاف من عمال التجارة على مستوي الجمهورية، وذلك بالقاعة الكبرى بمقر الاتحاد العام لنقابات العمال، بحضور عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر نائبا عن محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، عيد مرسال الأمين العام لاتحاد عمال مصر، خالد الفقى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، هشام المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، كامل عبد المقصود، محمد حنفى، كامل النبيرى أعضاء مجلس إدارة اتحاد عمال مصر وعدد من القيادات العمالية والعاملين بالتجارة.





وقال محمد عبد ربه رئيس النقابة العامة لعمال التجارة، والأمين المساعد لاتحاد عمال مصر، خلال كلمته، إن النقابة العامة لعمال التجارة هي إحدى أهم النقابات العمالية المؤثرة بالمجتمع المصري فلها رجالها وسيداتها فى كل مكان وزمان لهم تأثيرهم على الاقتصاد الوطنى فالتجارة هي عصب الاقتصاد ومن قديم الأزل كان وما زال أبناء مصر بارعين في التجارة وتضم النقابة العامة لعمال التجارة عددا كبيرا في عضويتها من عمالة منتظمة وغير منتظمة تسعى النقابة العامة دائما لمد الحماية الاجتماعية لهم وحفظ حقوقهم لتوفير حياة كريمة لهم.

وقدم رئيس عمال التجارة الشكر للحضور قائلا: أشكر لكم سعيكم اليوم لحضور مؤتمرنا "في حب الرئيس" فقد جئتم ملبين لنداء الوطن تقفون خلف نقابتكم فى قرارها بدعم ترشيح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لفترة رئاسية أخري جديدة ولم يكن هذا من فراغ بل من مسيرة عظيمة قادها الرئيس للبناء والإعمار والتنمية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال عشرة سنوات لم تكن فيها الأمور سهلة ولا يسيرة بل كانت مسيرة مليئة بالتحديات والصعاب فكانت دولة غير مستقرة تتلقي الحروب والمؤامرات من أهل الشر ولكن بعزيمة الرجال وإخلاصهم وصبرهم تخطينا الصعاب وحققنا الاستقرار وبدأنا مشوار الإصلاح والتنمية واقتربنا من مرحلة جنى الثمار.



وتابع عبد ربه، قائلا: علشان كده جينا كلنا النهارده نقولك يا ريس إحنا معاك وواثقين فيك وهنكمل وياك المشوار، علشان مسبتناش لوحدنا نواجه أهل الشر، علشان حطيت رقبتك على كتفك فداء لينا، علشان كل شهيد ضحى بدمه لأجل نعيش، علشان رجعت لمصر هيبتها ومكانتها ووقفت جنب إخواتنا في فلسطين حتى لو هنقسم اللقمة سوا، إحنا جينا كلنا النهارده علشان نقولك يا ريس إحنا بنحبك، وهننزل عشانك وهنشارك بكل قوة في الانتخابات وهنخلى مصر صورتها حلوة قدام العالم كله، حفظ الله مصر شعبنا وجيشا وقيادة

تحيا مصر... تحيا مصر... تحيا مصر



وأكد عبد المنعم الجمل أهمية الدعم للرئيس السيسي، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته ودوره في تحقيق الأمن والاستقرار في مصر وفى المنطقة العربية، مثمنا القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضية العربية ورفض تهجير أهالي غزة.



وقدم الجمل الشكر لعمال التجارة للمشاركة في المؤتمر، وحثهم علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن دور العاملين بالتجارة دور وطنى لا يقل عن غيره من الشعب المصرى.

يأتى ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للتجارة بمختلف المحافظات، لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقه، ودعم وتأييد ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.