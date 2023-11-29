رئيس غرفة القاهرة يستقبل سفير بيرو لبحث زيادة التعاون التجارى والاستثمارى

استقبل أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، خوسيه خيسوس، سفير جمهورية بيرو لدى القاهرة؛ لمناقشة سُبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

جاء ذلك في حضور شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة.

وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وبيرو خلال المرحلة المقبلة من خلال زيادة التعاون بين غرفة القاهرة وسفارة بيرو، مؤكدين أهمية عقد لقاء موسع يتم تحديده في الفترة المقبلة بمقر غرفة القاهرة مع الغرفة التجارية في بيرو؛ لمناقشة سُبل التعاون على أرض الواقع بين ممثلي الغرفتين في القطاعات المختلفة.

دعم العلاقات التجارية والاستثمارية

وقال أيمن العشري إن الغرفة على كامل الاستعداد لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع مجتمع الأعمال في بيرو في كل المجالات خاصة مع توجهات القيادة السياسية المصرية على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية، وهو ما يعطي دفعه قوية بتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

وطالب "العشري" سفير بيرو بضرورة تحديد احتياجات السوق في بيرو والقطاعات التي من الممكن التعاون من خلالها حتى تكون اللقاءات المقبلة ذات جدوى ومفيدة للبلدين، وهو ما يُحتم علينا توفير كل البيانات الممكنة عن سوقي البلدين بحيث يستطيع الطرف الآخر الاستفادة منها بشكل جيد.

ونوه رئيس غرفة القاهرة إلى وجود مميزات بالسوق المصرية يمكن لرجال الأعمال في بيرو الاستفادة منها مثل الفرص الاستثمارية في المشروعات المختلفة، وكذلك السلع المصرية المتوفرة في الأنشطة المختلفة في ظل الطفرة التنموية التي تمر بها مصر خلال السنوات الأخيرة على كل الأصعدة، والتي تُشجع المستثمرين والمصدرين من الدول المختلفة لدخول السوق المصرية والاستثمار بها والاستفادة من السلع المصرية في تلبية احتياجات سوقهم.

وختم "العشري" حديثه: "نحن جاهزون تمامًا لزيادة التعاون بما يحقق طفرة لصالح اقتصاد البلدين".

من جهته، أكد سفير بيرو العلاقات الطيبة مع مصر والتي تحتم على الجانبين السعي لزيادة العلاقات التجارية المشتركة، وأن زيارته لغرفة القاهرة هدفها دعم العلاقات الاقتصادية، مقترحًا تنظيم اجتماع بين منتسبي غرفة القاهرة وغرفة بيرو بمقر غرفة القاهرة، يتم الاتفاق على موعده من أجل بحث سبل التعاون في المرحلة المقبلة، خاصة أن غرفة القاهرة معروفة بحجمها وثِقَلها على الصعيد الاقتصادي مع حضور بعض الجهات المعنية.

وأضاف السفير أن بلاده تتميز بكثير من الثروات منها "الزراعة– التعدين- الثروة السمكية" وغيرها من الثروات، بجانب أنها من أكبر مُصدري الذهب والفضة والنحاس، مشيرًا إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.