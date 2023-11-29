الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وظائف جديد بشركة مياه الشرب بالقاهرة: اعرف الشروط وموعد التقديم

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف منها:

فنى تشغيل شعبة (كهرباء وميكانيكا)  فنى تشغيل مياه  على أن لا يزيد عمر المتقدم عن ٣٠ سنة ويكون حاصل على  مؤهل فنى صناعى متوسط.

_ فنى سلامة وصحة مهنية (جميع الشعب)  فنى سلامة وصحة مهنية أن يكون حاصل على معهد فني صحي.

  _ فنى حاسبات شعبة (الكترونيات - حاسبات)  على أن لا يزيد عمر المتقدم عن ٣٠ سنة وحاصل على دبلوم معهد فنى. 

_ ممرضون على ألا يزيد عمر المتقدم عن ٣٠ سنة وحاصل على معهد فني صحي  بجانب تراخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة.

_ سائق (لا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة) وقت الاعلان ويكون معه رخصة قيادة درجة أولى. 

_ مراقب امن وألا يزيد عمر المتقدم عن ٣٠ سنة  - مؤهل تجارى متوسط    
_ عامل حفر لا يزيد عمر المتقدم عن ٣٠ سنة وقت الاعلان.

الشروط: 

_ ان يكون المتقدم مقيم بالقاهرة وأدى الخدمة العسكرية او اعفى منها. 

_ يتم الالتفات للإقامة والسكن بإيصال مرافق (كهرباء- مياه غاز)  

_  أن يجتاز الاختبارات الفنية التى تحددها الشركة

_ ان يجتاز الاختيارات الطبية التى تحددها الشركة 

_ان يقبل العمل بنظام الورادى باى موقع من مواقع الشركة لمختلف الوظائف  

_  لا يجوز النقل من الشركة قبل مرور 5 سنوات  

طريقة التقديم 

- يتم تقديم الطليات على موقع الشركة الالكتروني وعبر الرابط التالي:
https;//gcwc.com.eg/NewHiring/JobApp1ication اعتبارا من يوم السبت الموافق ٣٢٣/١٢/١٦ حتى الاحد الموافق  حتى يوم ٢٠٢٣/١٣/٣١ ولا يتم الالتفات لاى طلبات تقدم بعد هذا التاريخ،  
- لا يجوز التقدم لاكثر من وظيفة اثناء التقديم ولن يلتفت لاى طلب يشمل اكثر من وظيفة  

-يتم ارفاق صوره من (شهاده الميلاد - شهاده المؤهل الدراسى - للوقف من التجنيد صوره بطاقه الرقم القومى سارية  

- كما يتم ارفاق وايصال المرافق وصورة رخصة القيادة سارية بالنسبة للسائقين - صحيفة الحالة الجنائية وصوره شخصية
وترخيص مزاوله المهنه من وزاره الصحة بالنسبه للممرضين)،  

أشارت شركة المياه إلى أنه يتم متابعة الاعلان عن مواعيد واماكن الاختبارات للمستوفين الشروط على الموقع الرسمي للشركة.

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