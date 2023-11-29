الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط تنزيل كتاب الفيزياء للصف الأول الثانوي الترم الأول pdf 2024

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2024 عن تنزيل كتاب الفيزياء للصف الاول الثانوي الترم الاول pdf 2024، وذلك بالتزامن مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الاول والتى سوف تبدأ فى منتصف يناير المقبل، فلا هذا السياق تكشف الدستور رابط تنزيل كتاب الفيزياء للصف الاول الثانوي الترم الأول pdf 2024 بالإضافة إلى مقررات شهر نوفمبر لطلاب الصف الأول الثانوي خلال التقرير التالي.

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رابط تنزيل كتاب الفيزياء للصف الأول الثانوي الترم الأول pdf 2024

يمكنك تحميل كتاب الفيزياء للصف الأول الثانوي الترم الأول pdf 2024 وتنزيل كافة المناهج والكتب الدراسية الخاصة بجميع الصفوف الدراسية من خلال الرابط التالى من هنا وهو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

مقرر الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المقرر على الصف الأول الثانوي وهو كالتالي: 

اللغة العربية:

الفصل الرابع والخامس من القصة.

قيم اجتماعية.

عصر صدر الإسلام (شعر ونثر).

الاستعارة المكنية.

العفو مأمول من أجل حياة كريمة.

أعمال اسم المفعول.

اللغة الإنجليزية:

الوحدة الثالثة + Revision1 + الوحدة الرابعة.

اللغة الفرنسية:

الدرس الثالث من الوحدة الأولى + الدرس الأول من الوحدة الثانية.

 

الفيزياء:

الفصل الأول من الباب الثاني + الفصل الثاني: معادلات الحركة بعجلة منتظمة فقط.

 

الكيمياء:

الفصل الأول والثاني من الباب الثاني.

 

الأحياء:

الفصل الثالث من الباب الأول + الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني.

 

التاريخ:

الدرس الأول والثاني والثالث من الوحدة الثانية.

 

الجغرافيا:

الدرس الثاني والثالث من الوحدة الأولى + الدرس الأول من الوحدة الثانية.

 

الفلسفة:

الموضوع الثاني: الفلسفة نشأتها تعريفها وأهميتها.

حساب المثلثات:

وحدات قياس الزاوية القياس الدائري الزاوية النصف قطرية.

العلاقة بين القياس الستيني والدائري.

طول قوس من دائرة الدوال المثلثية حائرة الوحدة الدوال المثلثية الأساسية للزاوية، مقلوبات الدوال المثلثية الأساسية.

إشارات الدوال المثلثية.

الدوال المثلثية لبعض الزوايا الخاصة.

 

الهندسة:

النسبة بين مساحتي مضلعين متشابهين نظرية.

4 تطبيقات التشابه في الدائر.

تمرين مشهور نتيجة 1 عكس تمرين مشهور نتيجة 2.

نظريات التناسب في المثلث المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة- نظرية 1 نتيجة عكس نظرية 1.

نظرية 2 العامة نظرية تلبس الخاصة.

 

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