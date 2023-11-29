الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة إنجي حمادة للطب الشرعي لإخضاعها لكشف المخدرات

إنجي حمادة
إنجي حمادة

أمرت جهات التحقيق، بإجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة للمتهمة إنجي حمادة، لاتهامها بنشر فيديوهات ومقاطع خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب.

واصطحبت قوه أمنية صباح اليوم، الأربعاء، المتهمة إلى مصلحة الطب الشرعي، للتحليل لإثبات تعاطيها مواد مخدرة من عدمه.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام فتاة «لها معلومات جنائية» – والمطلوب التنفيذ عليها في عدد من القضايا «تبديد – آداب عامة»، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي «بيجو لايف – تيك توك» والتي تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

تعاطي المواد المخدرة انجي حمادة الطب الشرعي مقاطع خادشة للحياء أعمال منافية للآداب

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