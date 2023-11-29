الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ماذا يريد مطورو العقارات من المرشح الفائز في انتخابات الرئاسة 2024؟

طارق شكري
طارق شكري

اتفق ممثلو القطاع العقاري علي أن أبرز مطالب مطوري العقارات من المرشح الرئاسي الفائز بالانتخابات الرئاسية 2024، هو حل أزمة تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء بعد موافقة البنك المركزي، مما يسهم في حل أزمات القطاع العقاري كما يجعله قادرًا علي توفير العملة الصعبة من الدولار عبر التشجيع على تصدير العقار.

وأشار “شكري” الي أن تصدير العقار في التوقيت الحالي يمثل حل ضوروي لتوفير الدولار.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القطاع العقاري سيحصل على مكاسب جيدة للغاية تتمثل في تنشيط السوق بصورة أكبر مما عليه الآن.

وأشار الي أن إطلاق البنك المركزي مبادرات خاصة بتمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء ستسهم في  حل العديد من الأزمات التي تواجه القطاع العقاري بشرط أن تكون الوحدة السكنية هي الضمان الخاص بالتمويل.

وأوضح أن الدولة المصرية ستبيع الوحدات العقارية بنظام الكاش بالدولار تتمثل في وزارة المالية تسدد بالمصري او القسط للشركات المصرية من خلال سندات حكومية يمكن للمطور العقاري استخدامها حيث انها مضمونة بنسبة 100٪.

وأضاف أن تمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء ستسهم في ارتفاع مبيعات الوحدات العقارية وحل أزمة الإسكان وأسعار الوحدات السكنية.

فيما قالت مها عبد الرازق رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية احدي شركات القابضة للتأمين أن تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء ستسهم في حل عدد كبير من الأزمات التي تواجه القطاع العقاري.

وأضافت أنه لابد من العمل علي حل أزمات التمويل العقاري تحت الإنشاء بالاضافة الى تسهيل إجراءات تصدير العقار من أجل أن يقوم بدوره فيما يتعلق بتصدير العقار 

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