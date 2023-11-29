جثة لتاجر سيارات وجاره السبب.. التفاصيل الكاملة لمقتل خمسيني بالبساتين

«جثة في صالة الشقة وكسر درج بغرفة النوم».. مأساة تعرض لها تاجر سيارات على يد جاره بل أحد معارفه الذي كان يقيم بجواره وكان يلجأ له لمساعدته في كل أموره حتى كانت نهايته على يده في منطقة البساتين.

بداية الواقعة

البداية عندما علم الجار أن جاره تاجر السيارات صاحب السابعة والخمسين عامًا يعيش بمفرده وكان حكى له أن تمكن من بيع سيارتين هذا الأسبوع وتسلم المبالغ المالية ولكنه لم يضعهما في البنك بسبب ظروف عمله، فاختمرت في رأسه فكرة سرقة المال ولكن دخول المنزل ظل هو المانع حتى قرر التخلص من التاجر وقتله وسرقة أمواله.

ولم يشفع له أنه كان يلجأ له ويطلب منه المال وكان يعطف عليه ويعطيه، واستمر الجار الخائن يتودد للأخير حتى وثق فيه ويوم الواقعة طرق بابه مساءً وعندما فتح له فاجأه بطعنات متفرقة بالجسم تسببت له في نزيف دموي غزير انتهت بوفاته في الحال.

اعترافات المتهم

وقال المتهم إنه عقب ذلك توجه إلى غرفة النوم وبدأ يفتش في الدولاب وفي الأدراج حتى استولى على مبلغ مالي كبير وترك الجثة في وسط الشقة وفر هاربًا، حتى تم اكتشاف أمره، وضبطه.

تفاصيل الواقعة

كان تم العثور على جثة شخص مذبوح داخل شقته وعلى الفور أجرت المعاينة الأولية للحادث، والتي كشفت العثور علي جثة شخص مذبوح ووجود بعثرة في محتويات الشقة.



تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم عرضه على النيابة التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.