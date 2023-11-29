الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جثة لتاجر سيارات وجاره السبب.. التفاصيل الكاملة لمقتل خمسيني بالبساتين

جثة
جثة

«جثة في صالة الشقة وكسر درج بغرفة النوم».. مأساة تعرض لها تاجر سيارات على يد جاره بل أحد معارفه الذي كان يقيم بجواره وكان يلجأ له لمساعدته في كل أموره حتى كانت نهايته على يده في منطقة البساتين.

بداية الواقعة

البداية عندما علم الجار أن جاره تاجر السيارات صاحب السابعة والخمسين عامًا يعيش بمفرده وكان حكى له أن تمكن من بيع سيارتين هذا الأسبوع وتسلم المبالغ المالية ولكنه لم يضعهما في البنك بسبب ظروف عمله، فاختمرت في رأسه فكرة سرقة المال ولكن دخول المنزل ظل هو المانع حتى قرر التخلص من التاجر وقتله وسرقة أمواله.

ولم يشفع له أنه كان يلجأ له ويطلب منه المال وكان يعطف عليه ويعطيه، واستمر الجار الخائن يتودد للأخير حتى وثق فيه ويوم الواقعة طرق بابه مساءً وعندما فتح له فاجأه بطعنات متفرقة بالجسم تسببت له في نزيف دموي غزير انتهت بوفاته في الحال.

اعترافات المتهم 

وقال المتهم إنه عقب ذلك توجه إلى غرفة النوم وبدأ يفتش في الدولاب وفي الأدراج حتى استولى على مبلغ مالي كبير وترك الجثة في وسط الشقة وفر هاربًا، حتى تم اكتشاف أمره، وضبطه.

تفاصيل الواقعة
كان تم العثور على جثة شخص مذبوح داخل شقته وعلى الفور أجرت المعاينة الأولية للحادث، والتي كشفت العثور علي جثة شخص مذبوح ووجود بعثرة في محتويات الشقة.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم عرضه على النيابة التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

منطقة البساتين تاجر سيارات صالة الشقة الجار تاجر السيارات

مواد متعلقة

مُعاقبة مُتهم بالحبس سنة لإدانته بحيازة مُخدرات في البساتين

النيابة تحيل ديلر مخدرات فى البساتين للجنايات

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

نتائج مبشرة.. ماذا قدم لقاء المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة؟

جثة لتاجر سيارات وجاره السبب.. التفاصيل الكاملة لمقتل خمسيني بالبساتين

حقيقة تنازل خوان كارلوس أوسوريو عن مستحقاته مع الزمالك

على معلول يقترب من الدروى القطرى بعد رفض بند نسبة المشاركة

30 طفلًا وسيدة.. إعلان أسماء أسرى الدفعة السادسة من الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

إعلام إسرائيلى رسمى: من الممكن تمديد الهدنة الإنسانية ليوم أو يومين