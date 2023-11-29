محافظ الجيزة يكافئ مديري وحدات حماية الطفل الفرعية

كافأ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عددًا من مديري وحدات حماية الطفل الفرعية، بصرف مكافأة مالية وذلك نظير جهودهم في ملف حماية الطفل والقضاء على ظاهرة العنف ضد الأطفال بنطاق المحافظة وسرعة استجاباتهم للبلاغات الواردة على خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن التكريم جاء في ظل سياسة الدولة المصرية والتي تولى إهتماما بالغا بالنشئ وقضايا الطفل بهدف إخراج أجيال سوية ومسلحة بالمقومات اللازمة لبناء وتطوير مختلف قطاعات التنمية.

وأضاف أن التكريم يُعد تحفيز لمديري الوحدات لبذل المزيد من الجهد في هذا المجال وتنمية قدراتهم وزيادة رغبتهم في ابتكار حلول غير تقليدية لحماية حقوق الطفل.

وشمل القرار تكريم كلا من: شيماء السيد عبدالفتاح، مدير وحدة أوسيم، سونيا يونس خاطر، مدير وحدة الصف، منى عبدالعال، مدير وحدة العمرانية، رانيا محمود موسى، مدير وحدة إمبابة)، أسماء عبدالفتاح بكر، مدير وحدة البدرشين، ابتسام الجندي، مدير وحدة الهرم، لنجاحهم في إنقاذ عدد من الحالات لأطفال ومتابعتهم لحين استقرار حالاتهم وإخراجهم من دائرة الخطر.