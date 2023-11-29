خبير علاقات دولية: مصر لعبت أدوارًا متعددة لوقف الحرب في أزمة غزة

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن مصر لعبت أدوارًا متعددة لوقف الحرب في الأزمة الحالية والحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهناك ثقة كبيرة في مصر قيادة وحكومة وشعبًا، إذ تحركت منذ اللحظة الأولى من أجل إحلال السلام وتصحيح المسار.

وأضاف البرديسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن أدوار مصر في الحرب على غزة متعددة، بداية من إيصال المساعدات للأشقاء والتحرك الآخر لمنع توسيع دائرة هذه الحرب، وحشد المجتمع الدولي منذ اللحظة الأولى وتنسيق الجهود للوصول إلى حل لهذه الأزمة، كما أنه تم التأكيد من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي على رفض التهجير القسري وأنه يمس الأمن القومي المصري.

الجهود المكثفة المصرية تجاه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة لم تتوقف

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن الجهود المكثفة المصرية تجاه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة لم تتوقف للحظة تؤتي ثمارة ومنها الوصول إلى هذه الهدنة وتنفيذها والأمور تسير في نقطة وقف مستمر لإطلاق النار، مؤكدًا أن مصر سبقت الجميع في استيعاب هذه الأفكار وكانت حريصه على لعب هذه الأدوار الإيجابية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومن اللحظة الأولى كانت خطواتها بمثابة نور لهذه العلاقات الدولية في رفض لعدم تهجير الفلسطينيين وتأكيد على أن التسوية هي الأمر المطلوب.