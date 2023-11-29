الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة طبيا تفحص 133 مريضا من غير القادرين بقرى مركز المنيا

قافلة طبية للمرضي
قافلة طبية للمرضي الغير قادرين بقري المنيا

أعلنتمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، عن تنظيم قافلة طبية جديدة بالمستشفىالجامعى بالمنيا بالتعاون مع جمعية الأورمان، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 133 مريضا من غير القادرين بقرى عزبة محفوظ وعزبة الزهور وأبو هلال بمركز المنيا.

وقال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، إنه جرى الكشف الطبي على 133 مريضا من المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك). بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الأورمان، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل

 يذكر أن جمعية الأورمان بمحافظة المنيا نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.        

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تضامن المنيا الكشف علي 133 حالة جمعية الأورمان المرضي الغير قادين قري مركز المنيا ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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