الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: اعتماد قرار بتخصيص دور كامل بالوحدة المحلية بالمطيعة لاستغلاله كسجل مدني

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن اعتماد قرار موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بتخصيص دور كامل (الثاني العلوي) بمبنى تابع بالوحدة المحلية بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط لاستغلاله سجل مدني، لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة والعمل على توفير وتقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة طبقًا للامكانات المتاحة والقوانين واللوائح المنظمة تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م.


وأشار محافظ أسيوط، إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبيل النهوض بالخدمات المختلفة والتوسع في إنشاء مكاتب السجل المدني بالقرى لتخفيف الزحام على مكاتب السجل المدني بالمدن والمراكز ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين.


فتح سجل مدني على مساحة 130متر مربع


وأوضح محافظ أسيوط، أنه تمت الموافقة على فتح سجل مدني على مساحة 130 متر مربع بمبنى دار شروق التابعة للوحدة المحلية لقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط لخدمة أهالي القرية والقرى التابعة لها لتحسين الخدمات المقدمة لهم، لافتًا إلى تكليف الشئون القانونية بالمحافظة بمراجعة تعهد إحدى المؤسسات الخيرية لتنمية المجتمع بالمطيعة بشأن تحمل التكاليف الخاصة بالمياه والكهرباء بالمقر المخصص لإنشاء السجل المدني.


وأكد محافظ أسيوط، أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة الهامة والحيوية منها والتي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

 

 

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