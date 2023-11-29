بورصة السلع تطلق جلستها 97 للتداول على القمح

تطلق البورصة المصرية للسلع جلستها رقم (97) اليوم الأربعاء، الموافق 29 من نوفمبر الجاري، للتداول على سلعة القمح المستورد لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص.

وأكدت وزارة التموين أنه تم انتهاء الجلسة رقم (96) للبورصة المصرية للسلع، وتم التداول على سلعة

القمح المستورد الأحد الماضي مع استمرار الطرح على التوالي بنجاح.

وأشارت البورصة المصرية للسلع إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت بطرح نحو 5،000 طن قمح مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص والعام بسعر 11،400 جنيه مصري للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع.

وأوضحت أنه قد تم تنفيذ 95 عملية شراء بالفعل بإجمالي كمية قدرها 4،985.616 طن. خلال الجلسة السابقة للتداول على القمح المستورد، بينما بلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع 95 طلب بإجمالي كمية قدرها 16،555.00 طن.

القمح بسعر عادل لمطاحن القطاعين العام والخاص

وتخصص البورصة المصرية للسلع، بشكل دوري جلساتها يومي الأحد والأربعاء، للتداول على سلعة القمح المستورد، لضمان طرحه بسعر عادل إلى مطاحن القطاعين العام والخاص، في إطار اجراءات الحكومة لتوفير جميع السلع الاستراتيجية، والسلع التي تعد ضمن مدخلات السلع الأساسية والهامة بسعر عادل، بما ينعكس على انضباط أسواق هذه السلع.

كما تعمل البورصة المصرية للسلع على طرح معظم السلع الاستراتيجية للتداول عبر منصتها، بهدف تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ما له أثر إيجابي على أسعار السلعة للمستهلك النهائي.

ويمكن للبائع سواء كان"مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين،وذلك بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، حتى يتم تداولها مباشرة عبر منصة البورصة المصرية للسلع، والتي بدورها تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم في آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.

وينعكس طرح السلع الاستراتيجية للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات بالسوق المحلية، أيضا يسهم في الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة في الأسعار، نتيجة تقليل حلقات التداول.