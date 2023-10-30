غرفة الحبوب: 11 مليون طن إنتاج مصر من القمح بحلول عام 2030

قال مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك خطة للتوسع في زراعة القمح في مصر، وتم استهداف التوسع تدريجيًا في مساحات محصول القمح خاصةً في ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم "الزراعة التعاقدية" على هذا المحصول، حيث يتوقع زيادة المساحة المزروعة بالقمح في الموسم المقبل إلى 3.8 مليون فدان من 3.2 مليون فدان.

وأوضح الوليلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك فرصة للتوسع في زراعة القمح، خاصة أن هناك مشروعات كبرى قائمة حاليًا على تحلية الصرف الصحي في الضبعة والعلمين الجديدة، وتدخل ضمن مشروع مستقبل مصر، وأيضًا مشروع الدلتا الجديدة، وهي مشروعات تحلية 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، وتستهدف زراعة 2 مليون فدان على محطات التحلية، وتم تنفيذ 700 ألف فدان حتى الآن، ومن المتوقع زيادة حجم إنتاج مصر من القمح.

زيادة الرقعة الزراعية من القمح تساعد في تقليل فجوة الاستيراد

وأضاف "الوليلي" أن زيادة الرقعة الزراعية من القمح ستساعد في تقليل فجوة الاستيراد من الخارج، مشيرًا إلى أن حجم إنتاج مصر من القمح يبلغ 8 ملايين طن، بالإضافة إلى أن حجم الاستهلاك السنوي من القمح يصل إلى 15 مليون طن، حيث إن مصر تستهلك 50% من حجم الاستهلاك محليًا والكميات المتبقية مستوردة.

وتوقع عضو غرفة صناعة الحبوب أنه في حال اتباع نفس النهج الذي تسير عليه الحكومة خلال الفترة الحالية، سيصل حجم الاستهلاك المحلي إلى ما بين 65 و70%، ليصل حجم الإنتاج إلى ما بين 10 ملايين و11 مليون طن بحلول عام 2030.