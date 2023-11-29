دانة غاز الإماراتية تعلن ضخ 43 مليون دولار في مصر لحفر 14 بئرًا

أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، ضخ استثمارات بقيمة 43 مليون دولار لتعزيز قدراتها في مجال البترول والغاز في مصر.

43 مليون دولار استثمارات جديدة فى مصر

تأتي هذه الخطوة في إطار استعداداتها لبرنامج حفر مكثف خلال عام 2024، حيث تخطط لحفر 11 بئرًا تنمويًا و3 آبار استكشافية بهدف زيادة الإنتاج بمقدار حوالي 30 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

مصر مركز إقليمي للغاز الطبيعي

جرى ذلك خلال لقاء بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس شركة دانة غاز، ىستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وخطط وبرامج الشركة للتوسع في هذا القطاع، حيث أكد وزير البترول، الثقة المتبادلة بين قطاع البترول وشركائه من الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي.

ضخ استثمارات إضافية

كما أعلن رئيس شركة دانة غاز عزم الشركة ضخ استثمارات إضافية لتنفيذ برنامج حفر مكثف، مما سيسهم في زيادة الإنتاج بشكل كبير ومواجهة التحديات الطبيعية للآبار، وأكدت الشركة التزامها بالعمل في مصر وتوسيع نشاطاتها.

حضر المباحثات الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.