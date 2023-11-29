الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعا للاستعداد لاحتفالات عيد الجامعة الـ47

دكتور احمد فرج القاصد
دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماعا للإعداد للاحتفال بعيد الجامعة ٤٧، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء اللجنة المعنين بالإعداد والتجهيز.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن الاجتماع ناقش الترتيبات اللازمة للاحتفال بعيد الجامعة  السنوي في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر المقبل بقاعة الاحتفالات الكبري بالمجمع النظرى للكليات.

وأضاف رئيس الجامعة أن الاحتفال سيكون بشكل مؤسسي لائق يشمل تكريم أوائل الكليات  وحملة الماجستير والدكتوراة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري إلي جانب تكريم أعضاء هيئة التدريس وقيادات وأعضاء الجهاز الإداري المحالين للتقاعد هذا العام.

وأكد القاصد على أهمية التكريم وتحفيز الفائقين والمتميزين علميا، ومن انتهت  فترة عملهم لبلوغ السن القانوني وقدموا الكثير من جهدهم ووقتهم في العمل بالجامعة بجد وإخلاص.

كما ناقش القاصد مع اللجنة الإجراءات اللازمة لخروج الإحتفال  بشكل لائق، وأكد على ضرورة التنسيق والتعاون  مع إدارات الجامعة للاعداد الجيد للحفل.

كماوجه القاصد الشكر للقائمين على صيانة وتأهيل قاعة الإحتفالات   التي تعد أكبر قاعات الاحتفالات بالجامعة  وبها جميع الأجهزة والإمكانات اللازمة لعقد المؤتمرات والمناسبات المهمة بالجامعة.

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