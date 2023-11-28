محافظ المنوفية يحيل مسؤول بقويسنا للنيابة العامة بتهم فساد

أحال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، المختصين بقسم الإيرادات بإحدى الوحدات القروية بمركز مدينة قويسنا إلى النيابة العامة لإعمال شئونها بشأن وجود مخالفات مالية جسيمة أضرت بالمال العام، بناءً على المذكرة المقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام بذات الشأن.

واتضح من خلال التحقيقات، قيام المختصين بأعمال مخالفة بالغة الجسامة وما اتضح من وجود شبهة أعمال تربح واستيلاء على المال العام، وفور الإبلاغ عن الواقعة تم تشكيل لجنة برئاسة مفتش مالى بالمديرية المالية للوقوف على حجم تلك المخالفات الموجودة، وتبين للجنة المشكلة وجود مخالفات مالية كبيرة بالسجلات الخاصة بالوحدة القروية، هذا وتواصل اللجنة المشكلة عملها فى حصر وتقدير حجم المخالفات المالية الخاصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري بالمنوفية

وأكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي، مشددًا على محاسبة المقصرين.

وعلى صعيد آخر، أحال محافظ المنوفية مسئولى الوحدة الزراعية بقرية الخضرة والوحدة المحلية بكفر الخضرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للنيابة العامة لإعمال شئونها لتقصيرهم فى أداء مهام واجبهم الوظيفى وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعتى تعدى على الأراضى الزراعية، بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الزراعة " إدارة حماية الأراضى والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.

واتضح بالمرور الميدانى لرصد حالات التعدى علي الأراضي الزراعية، قيام أحد المواطنين بزمام الوحدة الزراعية بالخضرة بإستكمال أعمال بناء وصب سقف خرسانى للدور الأرضى على مساحة 95 مترا، وبالفحص تبين قيام المختصين بإستخراج ترخيص استكمال الدور الأول علوى للمواطن المذكور على مساحة أكبر من الواردة بخطاب الزراعة وبالمخالفة للقانون وبدون الحصول على موافقة مديرية الزراعة.