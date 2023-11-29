عضو مجلس شيوخ من ندوة (الثقافي) عن الانتخابات: الكنيسة المصرية لديها وعي عظيم

نظم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة الأنبا إرميا الأسقف العام ندوة بعنوان "الانتخاب حق من حقوقك.. أد واجبك احم وطنك"، بهدف الحث على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الكنيسة المصرية لديها وعي عظيم

وخلال كلمته بالندوة، أعرب المهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ عن سعادته الكبيرة بوجوده في المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، مشيرًا إلى أن الكنيسة المصرية لديها وعي عظيم في تجميع أولادها في وحدانية، وأن الكنيسة كجزء أصيل من الدولة المصرية قدمت مساعدات إلى إخوتنا بغزة، والتاريخ يشهد للكنيسة بمواقفها الوطنية.



وأكد أن الفترة المقبلة تحتاج تكاتفًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن قوة الاتحاد تظهر في الأزمات، وأن الكنيسة غير منفصلة عن الوطن، وأن المسيحيين قوة لا يستهان بها في كل الاستحقاقات، ويمكن أن يكون لهم تأثير خلال المرحلة الراهنة المهمة في تاريخ الوطن.



وبدوره عبر القس إرميا مكرم كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالساحل بشبرا عن شعوره بالفخر لوجوده تحت مظلة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي المعبر عن نبض الكنيسة، مشيرًا إلى أن الكنيسة شاركت منذ ثورة 1919 في رسم خريطة الوطن، وأنها لا تمارس السياسة بل تشارك في الحياة السياسية.



وأكد القس إرميا مكرم أن مصر لديها ثقل سياسي وهي محور مفصلي لكل دول الشرق الأوسط، وأن الله أعطانا حرية الاختيار، مشددًا على أن التصويت في الانتخابات الرئاسية قوة ورسالة لكل العالم أن مصر دولة قوية بحرية التعبير، مشيرًا إلى أن المسيحيين لا بد أن تكون لهم حرية التعبير والاختيار.



وفي كلمته بالندوة، أكد د. إيهاب قلدس عضو المجلس الاستشاري للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي أن "المركز" لديه رسالة مهمة هي تشجيع المصريين بالخارج على عدم التكاسل عن أداء دورهم تجاه الوطن، مذكرًا أن مصر قبل عام 2005 لم تكن بها انتخابات رئاسية بل كان مجرد استفتاء، مشددًا على أن ميزان الانتخابات يتجه نحو أمن هذا الوطن.

شارك في الندوة كل من الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، المهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ، القس إرميا مكرم كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالساحل بشبرا، الدكتور إيهاب قلدس عضو المجلس الاستشاري للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وأدارت الندوة الاعلامية نرمين سمير.