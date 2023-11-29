الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مودرن فيوتشر بدوري نايل اليوم الأربعاء 29 نوفمبر

الزمالك
الزمالك

سيطر تشكيل الزمالك المتوقع أمام مودرن فيوتشر، في الجولة السابعة بدوري نايل (نسخة 2023/2024)، على كافة محركات البحث جوجل، مؤخرا.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مودرن فيوتشر

استقر معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للقلعة البيضاء، على تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره مودرن فيوتشر، الليلة، في الجولة السابعة بدوري نايل.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك، مواجهة مودرن فيوتشر بتشكيل مكون من

  • حراسة المرمى: محمد عواد.
  • خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود علاء، ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي.
  • خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" وعمرو السيسي، وأحمد سيد زيزو وشيكابالا وإبراهيما نداي.
  • خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما".

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موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل (2023/2024)

ويلتقي فريق الزمالك مع مودرن فيوتشر، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل (2023/2024)

تنقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في السابعة مساء اليوم، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري نايل (نسخة 2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون سواء أون 1 أو 2 يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل (2023/2024)

يقود مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في الجولة السابعة بدوري نايل، طاقم تحكيمي مكون من طارق مجدي حكما للساحة، ويعاونه هاني خيري حكم مساعد أول، وأحمد لطفي حكم مساعد ثان، وأحمد حمدي حكما رابعا، وعمرو الشناوي حكم تقنية فيديو، وسمير جمال حكم مساعد تقنية فيديو.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

موقف الزمالك ومودرن فيوتشر بجدول دوري نايل

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر، بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 8 نقاط، جمعها من فوزين ومثلها تعادل وأخرى هزيمة.

أما مودرن فيوتشر، فيتواجد داخل مثلث القمة، وتحديدا المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، برصيد 12 نقطة، من 4 انتصارات وهزيمتين بينما لم يحقق أي تعادل سواء كان سلبيا إو إيجابيا حتى الآن.

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