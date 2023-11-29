الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء أعمال رصف شارع الشونة والمنطقة الغربية ببلطيم فى كفرالشيخ

رصف شوارع بلطيم
رصف شوارع بلطيم

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بدء أعمال رصف شارع شونة البنك الزراعي، بمدينة بلطيم بطول ٢٠٠ متر ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي202‪4/ 2023 

رصف المنطقة الغربية ببلطيم

فيما أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، رصف المنطقة الغربية بمدينة بلطيم بتكلفة 3.3 مليون جنيه ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي202‪4/ 2023 .وذلك تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والجهاز المعاون له

 

وقال محافظ كفرالشيخ إنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددًا على الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقًا للجدول الزمني المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة.

 

وشدد على ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانيًا على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها الى المعامل المتخصصة، ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

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لحصر الاحتياجات الأساسية.. مناقشة الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة كفر الشيخ

وأكد محافظ كفرالشيخ حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ، والتأكد من مراعاة كل المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وفي وقت سابق، فقد أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بدء أعمال المرحلة الأولى من رصف شارع مسجد الفتح بمدينة مسير بتكلفة 6.5 مليون جنيه ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024، والذى يعد من الشوارع الرئيسة الهامة بمدينة مسير، وذلك تحت إشراف على سلامة رئيس مدينة مسير، والجهاز المعاون له.

كما أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن رصف شارع سعد بمدينة دسوق، والذي يُعد أحد أشهر شوارع المدينة بتكلفة 4 ملايين جنيه ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024.

 

 

شارع الشونة مدينة بلطيم مركز دسوق محافظة كفر الشيخ رصف الطرق

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