الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لحصر الاحتياجات الأساسية.. مناقشة الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة كفر الشيخ

الاجتماع
الاجتماع

ترأس المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للتنفيذيين، لمناقشة الخطة الاستثمارية، الخاصة بالمرافق لحي شرق وغرب كفر الشيخ وقرى المركز، للعام المالي 2024/2025، بحضور اللواء أشرف بهجت، رئيس حي غرب كفر الشيخ، خضراوي خضر، رئيس حي شرق، عادل البيلي، السكرتير العام للمدينة، عادل عاصي، سكرتير حي غرب، نواب رئيس المدينة لشئون القرى، رؤساء قرى كفر الشيخ، وعدد من مديري الإدارات بالوحدة المحلية.

 

  • ادراج الاحتياجات الأساسية في الخطة

وقد تم مناقشة الخطة لجميع قطاعات المرافق والخدمات، ووجه رئيس المركز، بإدراج الاحتياجات الأساسية ذات الأولوية القصوى، لجميع المرافق من رصف، ومعدات، ومهمات الإنارة.

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 وشدد رئيس المدينة على التنسيق مع جميع الهيئات الحكومية والخدمية خاصة شركة المياه والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، وقطاع الاتصالات، وشركة الغاز، قبيل إدراج الشوارع بخطة الرصف، ليتم استكمال كل قطاع للمرافق الخاصة به.
كما وجه رئيس المركز والمدينة بالتنسيق مع رؤساء حي شرق وغرب كفر الشيخ، ونواب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء القرى، لإدراج الاحتياجات الخاصة بمعدات النظافة والتجميل، ومعدات كسح المياه، ومهمات الإنارة، واختيار المعدات ذات الأولوية القصوى في الخدمات والنظافة والتجميل.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لرؤساء المراكز والمدن، بمناقشة الخطط الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، لمراكز ومدن المحافظة، وحصر الاحتياجات الخاصة بكل مدينة، وحي وقرية، مع التنبيه على إدراج الاحتياجات الأكثر أهمية كأولوية قصوى.

 

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