الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الوزراء العراقى يشدد على ضرورة إنهاء معاناة أهالى غزة

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على ضرورة إنهاء الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة.

وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي، في منشورعلى موقع "أكس"، إنه في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نؤكد وقوفنا ودعمنا حق هذا الشعب في إقامة دولته على كامل الأرض الفلسطينية.

وشدد السوداني على ضرورة إنهاء الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة.

ودعا جميع دول العالم إلى إنهاء معاناة غزة، وما تعرضوا له بسبب العدوان الأخير.

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القاهرة الإخبارية: إسرائيل تعلن استلام قائمة المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم

رئيس الوزراء الإسرائيلي

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تلقى قائمة بأسماء الرهائن المقرر أن تفرج عنهم "حماس" في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بموجب الهدنة التي تشارف على الانتهاء.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أنه تم إبلاغ عائلات المدرجين في القائمة بقرب الإفراج عنهم دون تقديم مزيد من التفاصيل.

انتهاء الهدنة لأربعة أيام

وقبل ساعات من انتهاء الهدنة لأربعة أيام التي دخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر، أعلنت قطر والولايات المتحدة الاتفاق على تمديدها يومين إضافيين حتى الساعة السابعة من صباح الخميس (الخامسة بتوقيت جرينتش)، ما من شأنه إتاحة الإفراج عن نحو 20 رهينة لدى "حماس"، و60 معتقلًا فلسطينيًا في إسرائيل.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المفاوضات في قطر تسعى للتوصل إلى اتفاق هدنة جديدة تتجاوز الـ10 أيام، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بمن فيهم الجنود، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

منظمة الصحة العالمية

وعلى جانب آخر، وصفت منظمة الصحة العالمية المساعدات التي تدخل إلى غزة رغم تمديد الهدنة بأنها قطرة في محيط.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأمراض غير المعالجة قد تشكل تهديدًا أكبر لحياة المدنيين في قطاع غزة مقارنة بالقصف العسكري. وتشير التقارير إلى انتشار الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي بشكل واسع بين الأطفال في المرافق المكتظة التي يعيش فيها حوالي 1.1 مليون شخص. 

رئيس مجلس الوزراء العراقي الاحتلال المدنيين غزة رئيس الوزراء الاسرائيلي

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