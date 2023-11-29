الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الخميس.. المركزى يطرح أذون خزانة بـ46.5 مليار جنيه (خاص)

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

يطرح البنك المركزي المصري، بعد غدا الخميس 30 نوفمبر 2023، أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.

 

20 مليار جنيه لمدة 192 يومًا                        

يطرح البنك المركزي الأذون على عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، والثاني بقيمة 26.5 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.

 

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 20 مليارا في 4-6-2024، واستحقاق طرح الـ 26.5 مليار جنيه في 3-12-2024.

 

47.5 مليار جنيه اذون خزانة الاحد 

 

ومن المقرر أيضا أن يقوم البنك المركزي المصري بطرح أذون خزانة يوم الاحد 3 ديسمبر 2023 بداية الاسبوع،  بقيمة 47.5 مليار جنيه على عطاءين، الأول بقيمة 23 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 24.5 مليار جنيه لمدة 373 يومًا، علي ان يتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 23 مليارا في 5-3-2024، واستحقاق طرح الـ 24.5 مليار جنيه في 3-9-2024.

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ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ 4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

 

مسئولو الطرح

 

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023 /2024.

البنك المركزي المصري الخميس أذون خزانة 46 5 مليار جنيه 20 مليار جنيه لمدة 192 يوم ا مسئولو الطرح

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