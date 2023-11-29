شريف فتحى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى كان متابع لحادثة سقوط طائرة قادمة من فرنسا باهتمام شديد

قال وزير الطيران المدني الأسبق شريف فتحي، إن الاستباق على تفسير الحوادث والأزمات بشكل غير مدروس من خلال بعض الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم خبراء، ليس أمرًا مطلوبًا وقت الأزمة.

تفاصيل سقوط طائرة قادمة من فرنسا

وأكد وزير الطيران المدني الأسبق شريف فتحي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه بعد حادثة اختفاء طائرة قادمة من فرنسا، حاول صحفي أن يأخذ تصريح لمعرفة السبب وراء هذا الحادث، معبرًا: "قابلني صحفي وألح علي بأنه يرغب في معرفة تفسيري للحادث، وقولت له كائنات فضائية هي اللي وقعت الطائرة بسبب عدم انتظاره للحقائق ورغبته في عمل سبق صحفي".

وتابع: "تعددت الأقاويل حول هذه الطائرة بصورة كبيرة، وكان يُقال أن هذه الطائرة كانت تستهدف تفجير مطار القاهرة، والبعض الآخر يقول أن جهاز إلكتروني ارتفعت حرارته تسبب في التفجير".

واستطرد: "الصندوق الأسود في الطائرة كان يجب الحصول عليه سريعًا لأن له عمر افتراضي، وبالتالي تم الاستعانة بمركب من بحر الشمال سريعا ًلتحريك الطائرة بعد عمل المعاملات الورقية، وكانت هذه الإجراءات السريعة أمر في غاية الصعوبة ولولا مساندة القيادة السياسية لنا لكان الأمر شبه مستحيل".

وذكر: “كان يتم استخراج بيانات سريعة بعد فحص الصندوق الأسود من قبل فريق التحقيق المتخصص، لذا كان يتم التعامل بشكل حقيقي وشفاف دون تزييف، ولهذا تم إصدار أكثر من 28 بيان حول هذا الحادث بشكل مفصل لمنع انتشار الشائعات، وتم التوصل للحقيقة في النهاية وهو أن هناك شبهة عمل غير مشروع في أمن الطيران وليس عطل فني ولهذا تم التحويل للنيابة العامة ”.



وأشار إلى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتابع هذا الحادث بشكل مفصل ودقيق، معبرًا: "هناك جزء من معالجة الأزمات يختص بالأهل والمتمثل في دور رجال الدين والأطباء النفسيين للتعامل مع أهالي المواطنين اللذين يتعرضون لأزمات كبيرة مثل حادثة سقوط طائرة قادمة من فرنسا".

الشاهد

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار