محمد ممدوح يكشف سبب نجاح فيلم "وش فى وش"

كشف الفنان محمد ممدوح، تفاصيل فيلم "وش في وش"، وسبب نجاحه، مؤكدًا أنه كان تجربة جيدة وجديدة وفكرته مميزة ومصنوع بشكل جيد.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الفيلم تم تصويره في مكان واحد مغلق والمفيد فيه أن نقول للناس وشركات الإنتاج أن هناك أشياء أخرى وليس كل شيء بالمليارات.

وتابع، أن الكوميديا في الفيلم دمها خفيف لأنها كوميديا موقف، وكذلك من عوامل نجاح الفيلم الفريق كاملًا، كما أن شركة الإنتاج محترمة وتدعم الفيلم، وكذلك المخرج فاهم للورق، وكلها عوامل مكملة لبعضها لنجاح الفيلم، مشيرًا إلى أن الناس فوجئت بأدوار الممثلين لأنها تجربة جديدة والناس تحتاج كل ما هو جديد.

العمل مع أمينة خليل

وأكد أنه يحب العمل مع الفنان أمينة خليل، لأنها مجتهدة جدًا، مشيرًا إلى أنه في مسلسل "زيزي"، كانوا مطبقين كان يوجد مشهد في السيارة ولكنهما غير قادرين على تصويره فاقترحت أمنية فكرة مميزة تم تصوير العمل بها.