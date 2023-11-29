شريف فتحى لـ"الشاهد": التحلى بالإيجابية وعرض الحقائق أولى مهام الإعلام عند التعامل مع الأزمات

قال وزير الطيران المدني الأسبق شريف فتحي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال له إن أهم ما في قضية اختطاف الطائرة لقبرص المواطنين الذين هم على متن الطائرة، ولهذا كانت الدولة حريصة على عودة المواطنين لموطنهم سالمين.

تعامل مصر للطيران مع الأزمات

وأكد وزير الطيران المدني الأسبق، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر للطيران تتعامل مع هذه الأزمات بشيء من الحكمة والجدية سواء كان هناك شكوك حول أن التفجيرات التي تم الحديث عنها في أزمة الطائرة المختطفة حقيقية أو غير حقيقية.

وتابع: "في بعض الأزمات من حسن إدارة الأزمة ألا يتم طرح كافة جوانب ومعلومات القضية للرأي العام حتى لا يمثل الرأي العام ضغط مباشر على صناع القرار".

واستطرد:" الإجراءات التي تم اتخاذها مع الطائرة كانت صحيحة بشكل تام ولم تقع أخطاء من قبل الشركة في التعامل".

وأشار إلى أنه يجب على الإعلام التعامل بإيجابية وحقائق في مثل هذه الأزمات، أي عندما يكون هناك أزمة تكون التنبؤات والافتراضات تشكل خطورة في التوصل للحقيقة.

الشاهد

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.