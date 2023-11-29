شريف فتحي لـ"الشاهد": استقبلت أول أيامي بالوزارة باختطاف طائرة لقبرص

كشف وزير الطيران المدني الأسبق شريف فتحي، كواليس واقعة إختطاف الطائرة المصرية التي هبطت في قبرص، حيث أكد أنه بعد سماعه الخبر قرر النزول لمتابعة الواقعة، لافتًا إلى أنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس السيسى وهو يهمّ بارتداء ملابسه للتوجه للطائرة.

أضاف فتحي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن واقعة طائرة قبرص كان في أول يوم له بالوزارة، حيث يعتبر تحدي سريع فور تولي مهام وزارة الطيران المدني.

وعن التعامل مع الواقعة، قال إنه في البداية تلقى اتصالاً من الرئيس السيسي، حيث تعاملنا مع الأزمة بشكل جيد، مؤكدًا أن شركات الطيران مدرّبة جيدًا للتعامل مع مثل هذه الأزمات.

تفاصيل برنامج "الشاهد":

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".