الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"شركات السياحة" تعلق على الاشتراطات الصحية للراغبين في الحج

أشرف شيحة
أشرف شيحة

قال أشرف شيحة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الغرفة أعلنت الاشتراطات الصحية للراغبين للسفر في الحج مبكرًا، لكنه أمر جيد جدًا وطبيعي حتى يتمكن المواطن المصري من أخذ قراره مبكرًا وتبدأ الترتيبات لموسم الحج.

أضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة dmc، أن البند الصحي يعتبر من أهم البنود التي تفرضها وزارة السياحة المصرية ووزارة الصحة السعودية، لافتًا إلى أن الاشتراطات تمنع المصابين بالفشل الكلوي والمحتاجين للغسيل الكلوي ومرض تليف الرئة والسمنة المفرطة المرضية.

وأوضح أنه بعد جائحة كورونا بدأت الأولوية لمسألة الصحة والتأكد من أن الذين يؤدون مناسك الحج في الزحام الشديد وفي التكدس الكبير لقليلي المناعة أيًا من كان من جميع الأمراض المتنوعة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة المصرية والسعودية حددوا هذه الاشتراطات ليس لمصر فقط، لكن لحجاج المسلمين بالكامل، كما كانوا يحددون في أزمة كورونا السن، حيث كان ممنوع ذهاب من يزيد عمره عن الستين عامًا، الآن قد سمحوا بالسن ولكن حددوا الصحة البيانية للأشخاص دون النظر للسن.

أشرف شيحة غرفة شركات السياحة اشتراطات صحية السفر للحج كورونا

الأكثر قراءة

عاجل.. فرص توظيف جديدة بـ"أمانة الوزراء": ماذا عن الشروط والأوراق المطلوبة؟

عاجل| مسابقة 30 ألف معلم: 6 فئات محرومة من التقديم وأسهل طريقة للتقديم دون وسيط

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

شريف فتحى يكشف لـ"الشاهد": كيف أدار حادثة الطائرة الروسية مع الرئيس السيسى؟

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

شريف فتحي يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل لقائه الأول مع الرئيس السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس