"شركات السياحة" تعلق على الاشتراطات الصحية للراغبين في الحج

قال أشرف شيحة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الغرفة أعلنت الاشتراطات الصحية للراغبين للسفر في الحج مبكرًا، لكنه أمر جيد جدًا وطبيعي حتى يتمكن المواطن المصري من أخذ قراره مبكرًا وتبدأ الترتيبات لموسم الحج.

أضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة dmc، أن البند الصحي يعتبر من أهم البنود التي تفرضها وزارة السياحة المصرية ووزارة الصحة السعودية، لافتًا إلى أن الاشتراطات تمنع المصابين بالفشل الكلوي والمحتاجين للغسيل الكلوي ومرض تليف الرئة والسمنة المفرطة المرضية.

وأوضح أنه بعد جائحة كورونا بدأت الأولوية لمسألة الصحة والتأكد من أن الذين يؤدون مناسك الحج في الزحام الشديد وفي التكدس الكبير لقليلي المناعة أيًا من كان من جميع الأمراض المتنوعة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة المصرية والسعودية حددوا هذه الاشتراطات ليس لمصر فقط، لكن لحجاج المسلمين بالكامل، كما كانوا يحددون في أزمة كورونا السن، حيث كان ممنوع ذهاب من يزيد عمره عن الستين عامًا، الآن قد سمحوا بالسن ولكن حددوا الصحة البيانية للأشخاص دون النظر للسن.