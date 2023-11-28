الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شريف فتحى يكشف لـ"الشاهد": كيف أدار حادثة الطائرة الروسية مع الرئيس السيسى؟

شريف فتحي
شريف فتحي

كشف وزير الطيران المدني الأسبق شريف فتحي، ما حدث في واقعة الطائرة الروسية، حيث أكد أن الملف كان به الكثير من المراسلات، وتم فتح تحقيق فني، قائلًا: "ظلمنا حين أننا لم نكن سيئين في التعامل مع الحادثة".

وقال وزير الطيران المدني الأسبق، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "اكسترا نيوز"، إن واقعة الطائرة الروسية في العام 2015 هي حادثة "سياسي جوي"، وفي حالة ثبات تدخل أمر غير مشروع في أمن الطائرة ستتحول لحادثة قانونية.

وأضاف "فتحي"، أن مصر كانت تقوم بدور المحلل، مشيرًا إلى أن الروسيين كانوا يتشككو بأننا نسعى لإخفاء بعض الحقائق، لافتا إلى أن الرئيس السيسي طلب منه التعامل مع الملف بشفافية، ونعلن إذا كان في خطأ من مصر أو لا.

ونوه وزير الطيران المدني الأسبق، بأن القانون الدولي ينظم عمليات حوادث الطيران والتحقيقات المتعلقة بها وكيفية التعامل معها.

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

شريف فتحي الشاهد الرئيس السيسي الطائرة الروسية حادثة الطائرة الروسية

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