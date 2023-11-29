شريف فتحى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى كان يتابع ملف الطائرة الروسية

قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني الأسبق، إن “الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترك لي إدارة ملف الطائرة الروسية”، مشيرًا إلى أنه كان يتابع الملف بنفسه بشكل كبير، وكان يتدخل وقت الضرورة.

وأضاف وزير الطيران المدني الأسبق، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": “أننا كنا دائمًا نطرح الأفكار على الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان يرحب دائمًا بالأفكار الجديدة”.

وأكد أنه تم تنفيذ مشروع تأمين المطارات في مصر بتكلفة وحرفية عالية، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان متعاونا بشكل كبير.

تفاصيل عن واقعة الطائرة الروسية:

كانت قد تحطمت طائرة ركاب روسية في أكتوبر عام 2015، كانت تحمل على متنها أكثر من 200 شخص وسط سيناء، شمال شرقي مصر.

وقال مسؤولون مصريون إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن عطلا فنيا تسبب في الحادث، من جانبها صرحت وزارة الطيران المدني في مصر في بيان لها إن الطائرة كانت تحلق على علو 9450 مترعندما اختفت من شاشات الرادار.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. ويذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".