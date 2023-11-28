الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رشوان: الإعلام العربي لعب دورا ملموسا في تغيير الرأي العام الدولي لصالح فلسطين

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة الوطنية للاستعلامات، إن الدولة المصرية على اتصال وعلاقة قوية مع الفصائل الفلسطينية، وبالتالي لعبت هذه العلاقات دورًا كبيرًا في التوصل لهدنة حربية بغزة من خلال التواصل مع المنظمات الدولية والكيان الصهيوني لوقف نزيف الدم.

مجازر الاحتلال الصهيوني 

وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذا العدوان الصهيوني الأخير تكبد الكثير من أرواح الشهداء الفلسطينيين، حيث راح ضحية هذه الحرب عدد كبير من النساء والأطفال وكبار السن، كما أن هذه الحرب تكاد تكون دمرت البنية التحتية المجتمعية في غزة، وبالتالي العودة إلى الحياة الطبيعية في غزة بعد هذه المناوشات أمر يحتاج إلى وقت وتعاون دولي.

 

وأضاف في حديثه، أن تضافر المجتمع الدولي مع الكيان الصهيوني كان السبب الأساسي وراء هذا العنف الذي وجده الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال، حيث صدرت إسرائيل الكثير من الأكاذيب للخارج وبالتالي كان هناك تأييد أعمى، وبعد أسبوع واحد من الحرب بدأ العالم يرى حجم المأساة التي يعيشها أطفال ونساء غزة جراء القصف الإسرائيلي.

الإعلام العربي ودوره في الأزمة

وتابع: "وسائل الإعلام العربية وبخاصة المصرية والسوشيال ميديا كان لهم الدور الأكبر في نشر مجازر الاحتلال الصهيوني للخارج، حيث يمكن القول إن الرأي العام في الخارج كان يؤيد الكيان الصهيوني بشكل أعمى وفق الأكاذيب التي كانت تبثها إسرائيل والمتعلقة بأن الحروب التي تشنها فقط لمحاربة الدواعش ولحماية النفس، ولهذا تغيرت نظرة المجتمع الدولي الآن تجاه الحرب بفلسطين".

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