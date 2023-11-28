الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا "تعلق" رحلات الطائرات بدون طيار فوق غزة

طائرات الاستطلاع
طائرات الاستطلاع

أعلن البنتاجون، الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي أوقف رحلات طائرات الاستطلاع بدون طيار فوق غزة خلال الهدنة التي أدت إلى إطلاق سراح عشرات المحتجزين لدى حماس.

وقال البنتاجون في بيان اليوم:“امتثالاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس، نحن لا نقوم حاليًا برحلات ISR الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع".

وقال المتحدث باسم البنتاجون، العميد باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي:“لقد تم إيقاف هذه العمليات مؤقتًا في الوقت الحالي”.

وذكرت رويترز أن رحلات الطائرات بدون طيار كانت للمساعدة في البحث عن الرهائن الأمريكيين الذين احتجزتهم حماس.

قال البنتاجون إن ما يصل إلى 9 مواطنين أمريكيين ما زالوا محتجزين، ولم يتم إطلاق سراح أي منهم من بين الدفعات الخمس من الرهائن المفرج عنهم منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ.

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