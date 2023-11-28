عاجل.. فرص توظيف جديدة بـ"أمانة الوزراء": ماذا عن الشروط والأوراق المطلوبة؟

أعلن الجّهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حزمة وظائف شاغرة تخصصية لدى الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، والتى تختص القيام بأى من الأعمال القانونية التى تُسند إليه.

التقديم لوظائف حكومية

يبدأ التقديم للوظائف الشاغرة اعتبارًا من 13 /12 /2023 حتى 27 /12 /2023، حيث يتم التقديم للإعلان إلكترونيًا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية، وترفق بالمستندات الآتية: الصورة الشخصية، الرقم القومي وجه أول سارية، الرقم القومي وجه ثاني سارية، صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء (وجهين حسب الأحوال)، المؤهل الدراسي، المؤهل الأعلى إن وجد، الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث، شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، وإيصال الإيداع البنكي.

المهارات الأساسية والفنية

يشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها التمتع بمهارات البحث والتحليل القانوني، الإلمام بصورة كافية بقواعد اللغة العربية، القدرة علي التعامل مع الحاسب الآلى، واجتياز الاختبارات اللازمة في القانون (القانون الإدارى "أصول القانون- الخدمة المدنية- التعاقدات العامة -المالية العامة الموحد"- القانون المدنى -القانون التجارى) واللغة العربية واللغة الأجنبية والاختبارات السلوكية والنفسية.

شروط التقديم

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا، الحصول على مؤهل عال، ليسانس حقوق أو ليسانس الشريعة والقانون، وأن يكون المتقدم حاصلا على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون بتقدير عام (جيد جدا) علي الاقل.

لن يلتقت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة، ويجب رفع أصول المستندات بصيغة jpg، ولا يتعدى حجم الملف الواحد 1 ميجا، مع التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفى حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أو عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم الاحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لإحضارها يوم الاختبار الإلكترونى، إضافة إلى الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بالمتقدم بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد من أن عملية التسجيل تمت بنجاح.