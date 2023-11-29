الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب مكتب خدمات فندقية بالدقهلية لتزويره شهادت خبرات دولية

تزور شهادت
تزور شهادت

أقر مالك مكتب خدمات فندفية بمحافظة الدقهلية، أثناء مواجهته بجهات التحقيق، قيامه بتزوير عدد من الشهادات المعنية بالخبرات الدولية لبيعها على عملاءه بمقابل مادي، وقد أمرت الجهات المختصة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف المتهم عن أنه استغل خبراته في مجال الكمبيوتر والتصميمات لتزوير المحررات الرسمية والعرفية والشهادات الدراسية المنسوبة لعدد من الجهات غير الحكومية، موضحًا أنه كان يقوم بالترويج  لبيع تلك المستندات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك.

وأوضح أنه كان يقوم بتزوير تلك الشهادات المنسوب صدورها إلى شركات ومؤسسات تجارية شهيرة على غير الحقيقة والتي تفيد بأن من يشترون تلك الشهادت قد اجتازوا الدروات اللازمة.

وكشفت المتهم أمام جهات التحقيق أنه قام بتزوير تلك المستندات من خلال برامج الفوتوشوب على الكمبيوتر وعدد من الأجهزة وطابعت ليزر.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد تمكنت من ضبط صاحب مكتب خدمات فندقية مقيم بالدقهلية لمزاولة نشاط إجرامي تخصص فـي تزوير والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقابل مبالغ مالية.

مالك مكتب خدمات فندفية محافظة الدقهلية تزوير عدد من الشهادات مجال الكمبيوتر والتصميمات تزوير المحررات الرسمية

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